Slovenia al voto, un referendum su Janša

Domenica urne aperte, il premier uscente in lizza per un quarto mandato. In ballo anche i due seggi per la minoranza italiana

LUBIANA Pro o contro Janez Janša. L'appuntamento elettorale di domani in Slovenia, ha subito preso forma come un vero e proprio referendum sul controverso premier uscente, in corsa per un quarto mandato. Stretto alleato dell'omologo ungherese, Viktor Orban, e del presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, Janša ha portato progressivamente la Slovenia nel fronte sovranista guidato da Budapest e Varsavia. A volte superandoli, come nel novembre 2020 quando il leader sloveno si congratulò prematuramente, unico in Europa, con l'attuale ex presidente americano, Donald Trump per la sua presunta vittoria.

ISCRIVITI QUI ALLA NEWSLETTER GRATUITA SUI BALCANI

O come quando, sempre in tema di sovranismo fece arrabbiare vistosamente la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al vertice di Brdo pri Kranju all’assunzione della Slovenia della presidenza di turno Ue per il primo semestre 2021. Allora il vicepresidente della Commissione Timmermans non presenziò per protesta alla cosiddetta “foto di famiglia”.

LEGGI ANCHE

Il voto in Slovenia è, destinato ad avere ripercussioni oltre i confini nazionali, è osservato con molta attenzione da Bruxelles. Negli ultimi anni, Janša ha impresso una svolta illiberale al paese, tentando di imbavagliare la stampa, piegare il sistema giudiziario al potere politico, piazzare i fedelissimi ai posti di comando nelle imprese di Stato. Un copione già visto in Ungheria e Polonia, che Bruxelles teme di vedere replicato nel piccolo Paese balcanico.

Leggi anche Voto anticipato per le politiche: in Slovenia è affluenza record

La riconferma di Janša creerebbe nuovi scontri all'interno dell'Ue, già impegnata in un duro braccio di ferro con Budapest e Varsavia, accusate di aver eroso lo stato di diritto nei rispettivi paesi. Più imprevedibile, invece, il riflesso di una rielezione del premier sloveno sugli equilibri del gruppo dei Paesi di Višegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) alle cui posizioni Janša ha cercato di allineare Lubiana. Finora i “quattro” si erano retti su un asse, quello tra Budapest e Varsavia, andato in frantumi con lo scoppio della guerra in Ucraina. La posizione equidistante di Orban sull'invasione russa ha raffreddato i rapporti con il governo polacco. Al contrario, il premier sloveno, primo dei leader europei insieme agli omologhi di Polonia e Repubblica Ceca, a recarsi in Ucraina per manifestare la propria solidarietà al capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto a più riprese un inasprimento delle sanzioni contro Mosca.

Domani un milione e 700 mila aventi diritto al voto sceglieranno tra 1.464 candidati raggruppati in 21 liste in otto circoscrizioni, più i 5 candidati per i seggi delle minoranze (due italiani e tre magiari). Urne aperte dalle 7 alle 19.