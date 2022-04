Terremoto di magnitudo 5.7 in Bosnia, avvertito anche a Trieste. Una vittima e danni a Mostar

TRIESTE. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta alle 23.08 di venerdì 22 aprile nel sud della Bosnia-Erzegovina è stata avvertita nell'intero Paese e negli altri stati vicini della regione balcanica.

Alcune fonti hanno riferito di una magnitudo anche maggiore, superiore a 6.0. Come riferiscono i media regionali, l'epicentro del sisma è stato localizzato a una ventina di km a est di Stolac, località non lontana da Mostar, il capoluogo della Erzegovina.

Il terremoto è stato avvertito anche lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste, ma anche nella zona della Bassa friulana, Lignano e Grado in particolare.

In vari rioni del capoluogo regionale la spallata è stata avvertita nitidamente e per una quindicina di secondi, soprattutto ai piani alti. Non si registrano danni ma alcuni cittadini hanno telefonato preoccupati ai centralini delle forze di soccorso, per segnalare e per avere qualche informazione specifica.

Segnalazioni sono giunte alla protezione civile da tutta la dorsale adriatica, in particolare dalla regioni del sud.

La forte scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo, Tuzla e nella stessa Mostar, dove molte persone sono uscite in strada prese dal panico. Paura anche sulla costa dalmata della Croazia, in particolare a Spalato e Makarska, e in Montenegro dove il sisma si è sentito distintamente in numerose località. Finora non sono giunte notizie di danni a cose o persone.

La scossa ha provocato un morto, diversi feriti e danni materiali, secondo quanto riferito dai media locali.

Una donna di 28 anni, ferita a Stolac quando un sasso è caduto sulla sua casa, è morta in un ospedale della città vicino a Mostar. Diverse altre persone sono rimaste lievemente ferite, compresi i membri della famiglia della vittima. Danni materiali, in particolare crepe e crolli di muri, sono stati segnalati dalle autorità e dalla protezione civile di Stolac, ma anche di Ljubinje e Mostar.