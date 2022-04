Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, centrodestra, in visita al Nazareno a Roma

TRIESTE C’è passato davanti e non ha resistito. Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, centrodestra, s’è fatto fotografare davanti alla sede nazionale del Pd a Roma, in via del Nazareno.

Lo scatto è finito in tutte le chat, con lui che rispondeva soave, canzonandoli, a quanti gli chiedevano che cosa ci facesse proprio lì: «Sono andato a farmi la tessera!»