Il neo questore di Trieste Ostuni: «Attenzione sempre alta e ascolto dei cittadini»

TRIESTE «Credo molto in questo lavoro che considero un servizio e non un potere». Insediandosi al vertice della Questura di Trieste, Pietro Ostuni, incontrando la stampa, ha fornito le prime indicazioni sulla linea che intende adottare per garantire controllo e sicurezza alla città: ascolto del cittadino, forte controllo del territorio, lavoro di squadra e sensibilizzazione sulle violenze di genere. «Il cittadino in Questura troverà una porta aperta – ha sottolineato –: sono stato preceduto da colleghi molto validi e cercherò di dare la mia impronta».