Elezioni in Slovenia, Tremul: «Per l’Istria una Cassa di Risparmio e lo sviluppo di start-up»

TRIESTE Difficile che uno come Maurizio Tremul, già presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana (tre mandati) e attualmente presidente della stessa, una vita in pratica dedicata alla nostra minoranza oltreconfine, sia dia per vinto e rinunci alla battaglia o alla sfida. E così per la seconda volta, che spera sia però vittoriosa, sfida il connazionale Felice Žiža per il seggio riservato alla minoranza italiana al Parlamento sloveno.