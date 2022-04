Porto e idrogeno: le due bandiere del Pnrr in Friuli Venezia Giulia

Il governo e le istituzioni locali rivendicano le scelte strategiche pensate per far fare un salto al territorio regionale.

TRIESTE Porto e idrogeno. Saranno questi i due progetti bandiera del Pnrr in Friuli Venezia Giulia. Il governo e le istituzioni locali rivendicano la strategia per far fare un salto al territorio regionale. I ministri Maria Stella Gelmini e Stefano Patuanelli rassicurano che il Piano nazionale ripresa e resilienza non fallirà, nonostante la guerra in Ucraina e l’esplosione dei prezzi di materie prime ed energia.