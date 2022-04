Trieste, posticipato il canone unico patrimoniale

La Giunta comunale ha dato l’ok per il posticipo dei pagamenti per le tasse di occupazione del suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie

TRIESTE. Con una delibera approvata il 20 aprile dalla Giunta comunale di Trieste è stato approvato il posticipo dei pagamenti, che erano già stati ridotti dei 2/3, per le tasse di occupazione del suolo pubblico e delle esposizioni pubblicitarie.

La conferma è stata data nel corso di una conferenza stampa, svoltasi il 21 aprile in municipio, dove sono stati illustrate le caratteristiche e le modalità del provvedimento adottato, che s’inserisce nell’ambito delle iniziative volte a favorire la ripresa dell’economia locale e delle piccole e medie attività imprenditoriali, già colpite dalla crisi pandemica e ora dalla situazione e dai rincari legati alla guerra in Ucraina.

Nello specifico, il “canone unico patrimoniale” (che consiste nella somma dovuta al Comune per l’occupazione di suolo pubblico e spazi pubblicitari, sia annuali che pluriennali e stagionali) non sarà quindi versato come previsto a giugno, ma sarà posticipato e venir corrisposto in una sola rata entro il 15 novembre (nel caso di un importo dovuto non superiore ai 600 euro) o in due rate, la prima entro il 15 novembre e la seconda entro il 15 dicembre (nel caso che l’importo dovuto sia superiore ai 600 euro).

Con questa deliberazione l’Amministrazione comunale di Trieste punta a dare respiro e anche a favorire durante tutta l’estate l’attività di bar, ristoranti e attività economiche, dando così modo di posticipare a novembre e a dicembre il pagamento del “canone unico patrimoniale”.