Quarta dose al via in Friuli Venezia Giulia: quasi 1900 prenotazioni nella prima giornata

TRIETE Gli over 80 non residenti in casa di riposo che rispondono subito alla chiamata per la quarta dose sono 1.597. Tra le adesioni al secondo booster si aggiungono 37 anziani fragili contattati dalle Aziende sanitarie e 258 over 60 con patologie che rendono più pericolosi gli effetti di una eventuale infezione da Sars-CoV-2. Sono i numeri, aggiornati al primo pomeriggio, resi noti dal vicepresidente Riccardo Riccardi nel primo giorno delle agende aperte in Friuli Venezia Giulia per la somministrazione raccomandata alle persone con più di 80 anni e a chi ha più di 60 anni ed è colpito da malattie come la fibrosi polmonare idiopatica, lo scompenso cardiaco avanzato, la sclerosi multipla, il diabete di tipo 1 e 2,...