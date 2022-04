TRIESTE «Se il medico mi dirà di fare un’altra somministrazione, la farò». Maria Giovanna Elmi fa sapere di avere completato il ciclo completo contro il Covid, richiamo compreso, di essere «convintamente pro vax» e dunque pronta, da over 80 in ottima forma, a sottoporsi alla quarta dose. L’ex annunciatrice tv spiega anzi di essersi vaccinata sempre, pure in assenza di obbligo.

Chiederà