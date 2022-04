Gorizia, ecco il progetto sul “fantasma” dell’ex Pneumologico: «Il 2026 termine per la consegna»

La corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti. All’interno dell’edificio degrado e vandalismi

GORIZIA Dai vetri rotti, le tapparelle divelte e i graffiti sulle pareti spoglie, a una struttura moderna ed efficiente dentro, restaurata nel rispetto dell’architettura storica fuori. È la grande operazione da quasi 35 milioni di euro (34,5 per la precisione, di cui 4,5 da fondi Pnrr e 30 da co-finanziamento regionale) che darà nuova vita al complesso dell’ex Sanatorio di via Vittorio Veneto, dove entro la fine del 2025 troveranno posto la Casa di comunità, la Centrale operativa territoriale e l’Ospedale di comunità. Il tutto nell’ambito di un investimento più ampio da 45 milioni per la sanità goriziana.

Gorizia, ecco come prenderà vita il "fantasma" dell'ex Pneumologico

IL SOPRALLUOGO. Un progetto ampiamente anticipato su queste pagine, illustrato il 21 aprile nel corso del sopralluogo alla struttura (inaugurata nel maggio del 1933 e fino a poco più di dieci anni fa sede del Centro di salute mentale) da parte dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, del sindaco Rodolfo Ziberna accompagnato dagli assessori Silvana Romano e Chiara Gatta e dal consigliere comunale Franco Hassek, e dal responsabile della struttura complessa Gestione patrimonio e tecnologie dell’Asugi per Gorizia, l’architetto Mauro Baracetti. È stato possibile solo un veloce passaggio nei locali all’ingresso del piano terra, visto che l’ex Pneumologico oggi è preda del degrado, e restituisce con i suoi spazi rigorosi in stile razionalista e richiami neoclassici un’atmosfera di certo affascinante ma anche piuttosto inquietante, complici i segni delle incursioni di chi ha sfogato sulle vetrate, sui pochi arredi e sulle pareti noia e frustrazioni. Tanto che un vecchio cartello con la scritta “si prega di lasciare in ordine”, evidentemente retaggio di altri tempi, strappa un sorriso. Tutto questo però è destinato a lasciare spazio nel giro di poco più di tre anni – perché il progetto dovrà essere consegnato entro il 2026 – ad un nuovo compendio che sarà punto di riferimento per la sanità goriziana assieme all’ospedale San Giovanni di Dio.

IL PROGETTO.

Di fatto in via Vittorio Veneto sorgerà un secondo nosocomio, con 45 posti letto, di cui 15 per degenti post acuti, 20 per ricoveri brevi e 10 riservati all’hospice. L’intervento prevede l’adeguamento antisismico e il completo restauro della struttura (che sarà ridisegnata negli spazi interni), oltre al rifacimento degli impianti e la costruzione di 6 ascensori e 2 scale di sicurezza. Cinque saranno invece gli accessi al compendio, di cui due sia carrabili che pedonali, e tre solo pedonali, e nel parco troveranno posto anche locali di ristorazione. Per quanto riguarda l’ipotesi di destinazione d’uso dei diversi spazi, al piano terra troveremo ad esempio il Cup, la Centrale operativa territoriale, gli ambulatori per le vaccinazioni e l’area Malattie sessualmente trasmissibili, e al primo piano l’Urp, l’area dedicata all’Assistenza farmaceutica integrativa regionale, e, nell’ala sinistra, 8 ambulatori per i medici di medicina generale e 7 per i pediatri di libera scelta. Al secondo piano, poi, le degenze: nell’ala destra le stanze per i degenti post-acuti e la Speciale unità di accoglienza permanente (15 posti totali), in quella sinistra l’Ospedale di comunità con i suoi 20 posti. I dieci riservati all’hospice, in camere singole, saranno ricavati invece al terzo piano, dove nell’ala opposta troverà posto anche una grande sala conferenze da 99 posti. Al quarto e ultimo piano, infine, ecco i depositi e una sala per il culto.

LA SFIDA DEL PERSONALE. L’assessore Riccardo Riccardi ha sottolineato quanto sarà importante lavorare anche «sulle competenze professionali in grado di far vivere queste strutture», e ha spiegato come il senso del progetto si trovi nel bisogno di «colmare il deficit di posti letto per le cure intermedie, ultimo miglio della sanità territoriale, che consente di abbassare la pressione sugli ospedali». «La sanità a Gorizia non lascia, ma raddoppia, come spazi e come servizi – ha aggiunto il sindaco Ziberna, con un cenno nemmeno troppo velato alle accuse arrivate dall’opposizione –. Oltre a recuperare una struttura oggi degradata offriremo servizi fondamentali, tra i quali l’hospice, e avvicineremo ancor di più la sanità ai cittadini».