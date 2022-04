Bruno Pizzul e la quarta dose: «Farò il richiamo appena possibile. Mai avute conseguenze»

TRIESTE Bruno Pizzul, 84 anni in marzo, racconta di aver già iniziato a informarsi. «Appena trovo una data vado a farmi la quarta dose». Non un dubbio per il giornalista e storico telecronista degli azzurri: «Del resto, finora mi è sempre andata bene». Riferimento al fatto di non avere sin qui contratto il virus, ma anche all’assenza di reazioni post inoculazione.