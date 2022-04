TRIESTE. L’attesa è durata meno di un mese, perlomeno per quel che riguarda le quote detenute in Tami: Giancarlo Crevatin, liquidatore giudiziale di Giuliana Bunkeraggi, ha infatti ricevuto un’offerta per l’acquisto delle azioni che l’ex società della famiglia Napp aveva nella cordata privata controllante di Trieste terminal passeggeri (Ttp).

La quota ex Napp ammonta al 17,7%, stimata in origine 1 milione 106.149