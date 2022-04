Gorizia, ospedale di comunità e hospice negli spazi dell’ex Pneumologico

GORIZIA. È come se raddoppiasse l’ospedale di Gorizia, con una nuova sede. No, non è un intervento di poco conto quello che porterà al riutilizzo e alla sistemazione integrale dell’ex Pneumologico (o ex Sanatorio, che dir si voglia) di via Vittorio Veneto. Lì troveranno sede la casa di comunità, la centrale operativa territoriale e l’ospedale di comunità.

I medici di base e l’hospice

Cosa significa nel concreto? Che nell’immobile, inaugurato nel maggio 1933, troveranno spazi adeguati medici di medicina generale, pediatri di libera scelta ma anche i servizi specialistici territoriali, i post-acuti con 15 posti-letto, il centro unico di prenotazione (meglio conosciuto con l’acronimo Cup), la palestra per la riabilitazione e le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale).