Ex Distretto militare di Trieste, addio all’ipotesi albergo: piano per 50 appartamenti top

L’imprenditore Ritossa punta a un condominio con alloggi di varia superficie per una quotazione da 4.000-4.500 euro al metro quadrati: pronto nel 2025

TRIESTE Se a novembre l’orientamento era assai probabile ma non del tutto definito, adesso la decisione è certa ed è persino equipaggiata con un cronoprogramma di estrema massima: Gabriele Ritossa, il quasi cinquantenne imprenditore triestino impegnato su più settori (case di riposo, immobiliare, birrerie, bar-gelaterie), realizzerà appartamenti nell’ex Distretto militare in via del Castello, nella parte alta del centro storico, a quattro passi da San Giusto.