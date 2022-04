Gorizia, sono 72 le proposte e le idee dei privati per il bando “Borghi” da 20 milioni

Ziberna: «Occasione unica per rilanciare turisticamente il Castello e riaprire negozi in via Rastello». Regione, Governo e Comune in contatto: a breve il responso. Pasqua e Pasquetta vivaci in città