Comunali a Gorizia, il forzista Gentile non si ricandida: «Elezioni non facili per Ziberna»

GORIZIA «Non mi candido». Fabio Gentile, capogruppo “critico” di Forza Italia in Consiglio comunale, non parteciperà alle prossime elezioni comunali. Oggi, ufficializza una decisione che era nell’aria, nonostante si rincorressero le voci relative a un suo ripensamento. Nel 2017 portò a casa 114 preferenze ed è stato capogruppo in Consiglio comunale per 19 anni, prima di Alleanza nazionale, poi di Forza Italia.