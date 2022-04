GRADO. Alla fine a Pasquetta è andato tutto liscio. Ma che rabbia per gli automobilisti, lungo la strada da Monfalcone a Grado, trovarsi di fronte a delle rotatorie in via di realizzazione che hanno fatto rallentare non poco il traffico. In particolare quella del secondo ingresso di Pineta (uscendo dall’isola) che, secondo alcuni, non sarebbe stata nemmeno necessaria, attualmente regolata da semaforo.