Trieste sempre più calda: un grado e mezzo in più rispetto alla fine del ’900

TRIESTE. Temperature in costante salita. Estati più torride. E sempre meno pioggia. Che i cambiamenti climatici siano uno dei fenomeni più gravi da affrontare è sotto gli occhi di tutti, non è una novità. Ora, però, a fornire i crismi dell’ufficialità in chiave statistica alla situazione in essere - con un focus pure su Trieste - ci pensa l’Istat, grazie a un report dedicato proprio ai cambiamenti climatici riferito ai 20 capoluoghi di regione d’Italia.