TRIESTE. Ci sono voluti due anni, ma quel messaggio ha trovato un destinatario d’eccezione: Sergio Mattarella. E c’è da scommetterci che lei, Giusy Consagra, siciliana, Oss all’Itis di Trieste, quando il 26 marzo del 2020 scrisse quel post su Facebook, non pensava che a leggerlo, due anni dopo, sarebbe stato il Presidente della Repubblica. E il Capo dello Stato non si è limitato a passare in rassegna le sue parole, pubblicate all’inizio della pandemia tra paura e speranza, frustrazione e tenacia, ma ha voluto anche rispondere alla giovane autrice, con una lettera firmata in prima persona.