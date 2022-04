GORIZIA. «Ho appreso che i sindacati del comparto sanitario chiedono alla Regione che la Centrale unica per l’emergenza del Friuli Venezia Giulia venga eliminata per fare posto a tre servizi, uno per ogni Azienda sanitaria e, quindi, per quanto riguarda Asugi, se questa ipotesi andrà in porto, chiedo che la struttura venga realizzata a Gorizia».

Il sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna si mobiliterà subito dopo Pasqua.