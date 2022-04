Perde il controllo dello scooter in via dell’Istria: ferita

TRIESTE Nella serata di sabato 16 aprile, verso le 22, una donna in sella a un ciclomotore che percorreva via dell’Istria in direzione Trieste è rimasta ferita in modo serio in seguito a un incidente stradale avvenuto all’altezza del cimitero, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria.

Probabilmente a causa della scarsa segnaletica presente in zona e poco visibile alla sera, secondo quanto hanno riferito diversi testimoni che hanno assistito all’incidente, la donna non ha visto un manufatto al servizio del cantiere, presente sulla carreggiata, e ha perso il controllo. Cosciente, è stata portata al Pronto soccorso dal 118 con diverse ferite.