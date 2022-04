Falso Isee per ottenere fondi mensa e scuolabus: condannata per truffa aggravata

GORIZIA Aveva beneficiato di contributi comunali relativi al trasporto scolastico e al servizio di refezione per il figlio minore. Un importo complessivo di 597 euro, erogati in due annualità, il 2017-2018 ed il 2018-2019. Un beneficio percepito a fronte dell’attestazione di un Isee non veritiero. Nei confronti della donna, R.S., 46 anni, cittadina di origini rumene, mercoledì, al Tribunale di Gorizia, il Gup Carlo Isidoro Colombo, nell’ambito del rito abbreviato richiesto dal difensore, avvocato Antonio Santoro, del Foro di Trieste, ha pronunciato la sentenza: 1 anno e 8 mesi, senza la sospensione condizionale della pena.