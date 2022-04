Doppio incidente in deltaplano: grave un giovane, ferito anche il padre

AMPEZZO Doppio incidente in deltaplano nel primo pomeriggio di questa domenica di Pasqua. Due persone – padre e figlio di Forni di Sopra - sono caduti vicino alla pista di atterraggio di Ampezzo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di domenica 17 aprile.

Un probabile errore tecnico in fase di atterraggio – pare che i due abbiano toccato dei cavi elettrici – ha causato l'impatto al suolo del primo deltaplano condotto dal giovane di 21 anni, seguito dal padre di circa sessant’anni che ha assistito alla scena. Uno è finito nel greto di un torrente e l'altro in un campo poco distante.

Il figlio è stato trasportato in elicottero a Udine in gravi condizioni, ferito anche il papà ma in modo meno serio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Udine. Ancora da chiarire le cause.