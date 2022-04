Quarta dose per 105 mila persone in Friuli Venezia Giulia: a chi è consigliata, quale vaccino è previsto e come si prenota

TRIESTE Da mercoledì 20 aprile, a partire dalle 9, in Friuli Venezia Giulia si apriranno le agende per la prenotazione della seconda dose booster per over 80, ospiti delle residenze per anziani e over 60 con patologie che rendono più gravi gli effetti di una eventuale infezione da Sars-CoV-2. Si tratta di persone per le quali la quarta somministrazione dall’inizio della campagna vaccinale è raccomandata, spiega il vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, in ragione dell’età avanzata (nati nel 1942 o anni precedenti: la platea interessata è di quasi 105mila persone, di cui 95mila già con il primo richiamo), del fatto di trovarsi in casa di riposo o in presenza di una malattia che rende opportuna la massima copertura possibile dal virus.

A chi è consigliata

Vengono considerati più esposti ai rischi del contagio gli over 60 (nati nel 1962 o prima) con patologie elencate in una lista che comprende, tra le altre, la fibrosi polmonare idiopatica, lo scompenso cardiaco avanzato, la sclerosi multipla, il diabete di tipo 1 e 2, la fibrosi cistica, la cirrosi epatica, la sindrome di Down, alcune forme di anemia, gravi obesità e disabilità. Per poter accedere alla seconda dose booster è anche necessario essere stati sottoposti al primo booster da almeno quattro mesi e non aver contratto l'infezione successivamente al richiamo.

Come si prenota

Le modalità di prenotazione sono quelle consuete: Cup, call center, webapp, farmacie. Gli over 60 con fragilità dovranno inoltre compilare il modulo che indica la patologia da cui sono affetti e portarlo con sé al centro vaccinale.

Quale vaccino

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e il primo richiamo, informa ancora Riccardi, considerate le indicazioni fornite dalla commissione tecnico scientifica di Aifa, sarà possibile utilizzare come dose booster uno qualsiasi delle due soluzioni a m-Rna autorizzate in Italia, il Pfizer e il Moderna.

I dati di giornata

Nel bollettino di giornata si informa intanto di altri 1.060 nuovi positivi (sopra quota mille per la ventunesima volta in trenta giorni), la somma di 296 casi da tampone molecolare (su 4.076, 7,3%) e 764 da test rapido antigenico (su 5.948, 12,8%). Dati che si traducono in una riduzione pari al 2,1% della somma dei contagi negli ultimi sette giorni rispetto ai sette precedenti.

Da inizio pandemia hanno contratto il virus 349.912 persone: 76.242 a Trieste (+192), 39.173 a Gorizia (+141), 145.375 a Udine (+462), 83.847 a Pordenone (+243) e 5.275 da fuori regione (+19). In questa fase la fascia d’età più colpita è quella 40-49 anni (18,3%), quindi la 50-59 (18,2%) e la 60-69 anni (11,8%). L’incidenza a livello regionale dal 9 al 15 aprile è di 588 infezioni ogni 100.000 abitanti, con la provincia di Trieste che rimane la più colpita (704), poi Udine (574), Gorizia (560) e Pordenone (508).

Restano sempre numerose le infezioni nel sistema sanitario. Nel bollettino se ne contano 44 (9 in Asugi, 21 nell’Azienda Friuli Centrale, 8 nella Friuli Occidentale, cinque al Cro e uno al Burlo) e se ne aggiungono 34 nelle case di risposo (15 riguardano gli ospiti, 19 gli operatori). Sulle 24 ore i decessi con diagnosi Covid sono quattro: tre uomini di Gorizia (92 anni), Trieste (91), Osoppo (89) e una donna di Mossa di 87 anni. Dal marzo 2020 sono morti 4.963 residenti: 1.225 a Trieste, 447 a Gorizia, 2.351 a Udine, 940 a Pordenone.