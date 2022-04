Materiali in ritardo e costi alle stelle: rinviato il cantiere per il nuovo Lisert

TRIESTE Il nuovo Lisert non ci sarà, non secondo i tempi previsti almeno. La gara aggiudicata lo scorso giugno alla società cooperativa Consorzio Integra di Bologna in raggruppamento temporaneo d’impresa con la Deon di Belluno sarà infatti annullata. Le carte sono pronte, mancano solo le firme. Il motivo? I vincitori non sono in grado di garantire l'esecuzione dei lavori alla barriera.