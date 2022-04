TRIESTE Sole, temperature degne del periodo, con quel po’ di bora che dà pure un tocco speciale a Trieste, per chi la vive da “forestiero”, e tanta voglia di respirare all’aria aperta, di vivere “normalmente” - almeno per qualche giorno, almeno per le festività in corso - dopo due anni e passa di pandemia e con una guerra in piena Europa. La città sta vivendo un ponte di Pasqua che non si vedeva da tre anni: ieri il centro si è mostrato pienissimo di turisti, ma anche di triestini, per la soddisfazione - soprattutto - di chi opera nel mondo della ristorazione, con i locali tutti “sold out”.



Ma andiamo con ordine. I turisti. Austriaci e tedeschi soprattutto, ma anche sloveni e croati, spinti ovviamente anche dalle recenti riaperture successive alla fase acuta della pandemia. «Adesso che anche in Italia si sono allentate le restrizioni – spiega Eli, in arrivo da Lubiana – è più facile anche per noi tornare a farvi visita. E da maggio lo sarà ancora di più». Non solo stranieri, comunque, tra i visitatori di Pasqua. «Appena posso, a Trieste, io ci torno», racconta Giovanni da Belluno: «Trieste è bella anche e soprattutto in una giornata di bora come questa». Maria Teresa viene da Roma: «Abbiamo deciso di fermarci una notte sola – spiega – ma la città è stata una bella scoperta, perciò conto di ritornarci presto». Le permanenze, in molti casi, durano quatto giorni, ovvero l’intero ponte pasquale. Soddisfazione, come detto, anche nei locali del centro. «Qualche turista in più c’è – così Paolo Maritani – anche se non ancora come prima del Covid». Trend confermato anche dal settore della ristorazione e da quello alberghiero. Posti a tavola al completo non solo per Pasqua ma, in parecchi casi, anche per il Sabato Santo e per il Lunedì dell’Angelo. «È un po’ presto per dire se siamo tornati ai livelli pre- Covid – sottolinea Federica Suban, presidente provinciale della Fipe – ma la tendenza è decisamente buona. C’è un bel movimento e un po’ in tutti i ristoranti si ripete il tutto esaurito, sia per il pranzo di Pasqua che per la cena del sabato. E sono molte le richieste anche per Pasquetta, ma direi che l’affluenza è stata buona per tutto il ponte, fin da giovedì scorso. I conti, però, li faremo alla fine».



Anche gli hotel “esultano”. «Le stanze per il fine settimana risultano occupate per l’85-90%», conferma Guerrino Lanci presidente provinciale di Federalberghi: «In prevalenza gli ospiti sono italiani, ma anche i turisti stranieri cominciano un po’ alla volta a tornare. Nel nostro caso non siamo ancora ai livelli pre-pandemia, ma siamo sulla buona strada».—