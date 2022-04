Il presidente della Ici di Ronchi dei Legionari: «Momento drammatico, altissime le probabilità che le chiamate per un’opera vadano deserte»

TRIESTE «La crisi che stiamo attraversando colpisce trasversalmente tutte le imprese, incluse le cooperative. Il caro prezzi delle materie prime, la drastica carenza di manodopera e l'allungamento dei tempi di consegna dei materiali, in alcuni casi di cinque o sei mesi, rischiano di mettere in ginocchio molte imprese del settore». A lanciare l’allarme è Ici Coop di Ronchi dei Legionari, la più grande cooperativa edile della regione associata Legacop Fvg e attiva da trent’anni in costruzione e progettazione di opere edili civili, industriali e infrastrutturali.