Dopo i rincari di marzo il calo della benzina riporta le auto sulla A4

TRIESTE La diminuzione dei prezzi della benzina e del gasolio, conseguente all’intervento dello Stato e della Regione, rianima il traffico dei veicoli leggeri in autostrada. Il percorso di recupero dei numeri pre pandemia, dopo il crollo dovuto ai mega rincari di marzo, fa segnare ora il -9%. Si viaggia in sostanza verso il recupero dei livelli registrati nel 2019.



Il punto di svolta è stato la delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso 25 marzo, il via libera a un ulteriore sconto alla pompa a partire dal primo aprile, da sommare al taglio già definito a livello nazionale pari a 30,5 centesimi al litro.