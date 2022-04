Verso l’apertura dell’ascensore del castello di Gorizia: si cerca il direttore di esercizio

Ci vorranno un paio di mesi per i necessari collaudi ma il primo bando va deserto. Il collegamento da piazza Vittoria sarà attivo 365 giorni all’anno dalle 7.30 alle 20

GORIZIA Il Comune di Gorizia ha indetto una procedura per l’affidamento pluriennale del servizio di conduzione, vigilanza e manutenzione ordinaria (nonché di direttore d’esercizio) dell’impianto di risalita al Castello di Gorizia. Significa che si sta avvicinando il momento dell’inaugurazione dell’ascensore anche se ci vorrà del tempo perché se ne andranno due mesi per il collaudo. C’è, però, uno sviluppo non molto positivo: il primo tentativo è andato fallito perché nessuno ha risposto all’avviso pubblico.