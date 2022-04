Ristoranti, musei, alberghi tra mascherine e Green pass: ecco la guida alle vacanze di Pasqua

Chi deciderà di mettersi in viaggio per le festività sarà più libero che negli ultimi due anni. Non abbiamo però ancora detto addio al certificato verde e alle mascherine (in alcuni casi obbligatoria la Ffp2)

TRIESTE Non ci saranno lockdown e zone rosse ma anche Pasqua 2022 – la prima con il green pass – ha regole anti-contagio ben precise da seguire. Resta l’obbligo della mascherina al chiuso, in alcuni casi anche la Ffp2. Niente certificazione, invece, per chi sceglie di spostarsi e alloggiare in albergo. Abbiamo qui riassunto tutte le misure in vigore per queste festività, eccole

Il green pass: dove serve

Dallo scorso 1° aprile – un giorno dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria - sono entrate in vigore nuove regole più rilassate.