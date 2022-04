Pioggia di multe all’ospedale di Cattinara, protestano i dipendenti: ecco cosa è successo

TRIESTE Rabbia e frustrazione. Il personale dell’ospedale di Cattinara, e in particolare del Polo Cardiologico, denuncia una situazione non più accettabile con una serie di contravvenzioni per divieto di sosta in un’area, quella di via Valdoni, dove a causa di problemi strutturali e del cantiere per la riqualificazione dell’ospedale è pressoché impossibile trovare parcheggio in maniera regolare visto che le aree riservate al personale sono decisamente sottodimensionate.