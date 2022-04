Fugge dall’Ucraina in guerra e partorisce una bimba all’ospedale di Monfalcone

RUDA È nata all’ospedale San Polo di Monfalcone. L’ha data alla luce, nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 4. 30, mamma Diana, costretta a scappare dalla guerra in Ucraina, nonostante fosse incinta, per portare al sicuro la bambina che portava in grembo. Ha scelto il Friuli, Diana, per partorire la sua piccola Valeria, 3 chili e 440 grammi di dolcezza.