A Trieste la giostra di Villa Revoltella si prepara a una seconda vita

TRIESTE È stato un simbolo per intere generazioni: il suo ricordo farà sorridere tutti quei triestini che ci hanno corso dietro per spingerla e saltarci sopra. Per chi ha superato gli “anta”, è un tuffo nel passato che lo farà tornare, per qualche momento, bambino. E a sorpresa, ora, spunta anche una sua “gemella”. La giostra degli anni Cinquanta del parco di Villa Revoltella tornerà a “splendere”.