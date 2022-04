Indagini senza esito: resta il mistero del drone ucraino caduto a Zagabria

ZAGABRIA Era il 10 marzo quando la sonnolenta atmosfera della zona universitaria di Zagabria fu scossa da un forte boato. Un drone era precipitato in una via della capitale e solo per un miracolo non aveva causato vittime ma solo danni materiali.

Oggi, a poco più di un mese, gli inquirenti sussurrano solamente mezze verità, propongono alla stampa alcune risposte a dir poco imbarazzanti e di fatto l’unica certezza è che il drone è partito dal Sudest dell’Ucraina, ma chi l’abbia fato decollare resta ancora un mistero.