Amianto: ogni giorno in regione effettuate 15 bonifiche. In arrivo un impianto innovativo per lo smaltimento

MONFALCONE Sono circa 10 mila le tonnellate di materiali contenenti amianto che vengono smaltite ogni anno in Friuli Venezia Giulia, perché i piani di lavoro, e quindi le bonifiche, sono circa 3 mila, 15 ogni giorno. La spinta della Regione, attraverso la mappatura e gli incentivi, continua a funzionare, ma l’unica discarica presente, quella di Porcia, è di fatto esaurita.

In soccorso si spera però arrivi una tecnologia innovativa, quella brevettata dalla Friulana Costruzioni di Sedegliano, che ha messo in esercizio a marzo un impianto sperimentale con l’obiettivo di concludere le valutazioni sui risultati entro la fine del 2022. La volontà è del resto quella di realizzare dal 2023 un impianto di portata industriale, capace di soddisfare le esigenze regionali, come spiegato da Marco Gerolin per l’impresa ieri nella IX Conferenza regionale amianto nella sessione dedicata al tema delle bonifiche del materiale.

Gerolin ha illustrato quindi il processo di aggressione delle fibre di amianto e quello di inertizzazione, che prevede il trattamento chimico-fisico del materiale contenente amianto con l’obiettivo di eliminarne la matrice asbestiforme e convertirla in una soluzione acquosa dei sali dei metalli in esso contenuti e in un solido inerte a base silicea, utilizzabile come nuova materia prima.

L’esigenza di individuare una soluzione è stata sottolineata ieri anche dall’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro a fronte della mappatura effettuata, dei siti ancora da bonificare e del trend degli interventi avviati dai privati (2.768 le domande di contributi pervenute alla Regione tra 2019 e 2021 di cui 2.393 accolte per oltre 8 milioni di fondi erogati). La mappatura, tramite segnalazioni e tramite ricognizione aerea (che ha interessato per ora 25 Comuni), ha finora visto censiti nell’Archivio regionale amianto 15.360 punti di cui 14.060 rilevati con drone per un totale di superfici ripresa dall’alto di 3,5 milioni di metri quadrati. «Di questi 14 mila punti rilevati ne sono stati finora bonificati circa 450» , ha detto Elena Moretti di Arpa Fvg, indicando come obiettivi da perseguire l’estensione del rilievo aereo a tutti i comuni e come criticità la presenza di materiali contenenti amianto all’interno degli edifici difficilmente rilevabili, da affrontare attraverso azioni di formazione, informazione e un rilievo anche su questo fronte.

Dello stato dell’arte delle bonifiche e dei canali contributivi esistenti hanno parlato ieri anche Tullio Poian, direttore dello Psal (Prevenzione sugli ambienti di lavoro) di Asufc, e Flavio Gabrielcig della Direzione regionale Ambiente. In regione sono del resto attive 83 imprese specializzate e autorizzate, mentre in cinque anni gli enti formativi accreditati hanno formato oltre 600 addetti e, grazie a Insiel, l’Archivio regionale amianto dialoga con il sistema applicativo Melam, che le imprese devono utilizzare per la trasmissione informatizzata delle notifiche e dei piani di lavoro, permettendo un costante aggiornamento della mappatura.

La IX Conferenza regionale ha confermato, quindi, come le esperienze virtuose non manchino e il Friuli Venezia Giulia continui a rappresentare un punto di riferimento nazionale sul fronte della gestione ambientale, anche se di materiali contenenti amianto ne rimangono ancora sul territorio (Tullio Poian ha ricordato ieri tra le criticità quella rappresentata dalle caserme dismesse). In questo contesto si inserisce lo sforzo di Irisacqua che dallo scorso anno ha avviato la sostituzione di oltre 250 chilometri di condutture in cemento amianto, oltre un quarto del totale, per rispondere a un principio di precauzione e a un’esigenza di miglioramento della rete, come spiegato dall’amministratore unico Gianbattista Graziani. Un’operazione di portata decennale per un investimento di 50 milioni di euro. La IX Conferenza ha affrontato ieri a Monfalcone anche gli aspetti legati alla medicina del lavoro e quelli del riconoscimento della malattia professionale e delle relative rendite da parte di Inail, che, rappresentato ieri dal direttore regionale Carmen La Bella e dal sovrintendente sanitario regionale Benedetta Panuccio, negli anni ha erogato benefici a più di 20 mila lavoratori (5 mila del Monfalconese e più di 10 mila a Trieste). LA.BL.