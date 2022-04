A Monfalcone e Trieste l’amianto continua a uccidere ma aumenta l’aspettativa di vita

Nel Monfalconese e a Trieste non si arrestano i decessi di ex esposti. Dal 1992 a oggi 1346 casi di mesotelioma

L’intervento iniziale del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint che ha rivendicato l’azione del Comune in materia. Katia Bonaventura

MONFALCONE In Friuli Venezia Giulia, e in particolare nel Monfalconese e a Trieste, l’amianto continua a uccidere. Lo ha confermato ieri la IX Conferenza regionale amianto, ospitata dal teatro della città dei cantieri per volontà della Commissione regionale amianto, che l’ha organizzata.