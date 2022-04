Borean: patto fra Generali e scienza triestina, qui nascono i nuovi specialisti dei big data

TRIESTE. Palazzo Berlam, la sede dell’Academy delle Generali, centro d’eccellenza della nuova economia dei big data, la mole di informazioni prodotta dal mondo digitale che orienterà sempre di più l’industria dei servizi con innumerevoli applicazioni. Un progetto voluto e coordinato dal capo della finanza delle Generali Cristiano Borean, presidente del Mib Trieste, e che tra l’altro vanta un Phd in fisica delle particelle a Stanford: «Questa regione ha una base scientifica molto importante. Per la prima volta con le Generali creiamo a Trieste un centro di formazione avanzato assieme alle principali istituzioni scientifiche».



Si chiama infatti Business Translator il primo piano formativo del Data Science & Artificial Intelligence Institute costituito da Generali e dagli enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia lo scorso anno. L’iniziativa nasce all’interno dell’Academy delle Generali e formerà centinaia di nuovi professionisti dei big data e dell’intelligenza artificiale in sinergia con il mondo industriale per individuare assieme alla scienza opportunità di business dalla startup al grande gruppo.



Chi è lo specialista dei big data? «Questa nuova figura professionale di analista è fondamentale nell’economia della conoscenza. Si tratta dello studio degli algoritmi predittivi che nel mondo assicurativo sono in grande sviluppo: basti pensare al riconoscimento delle immagini, la prevenzione delle catastrofi, le implicazioni della guida autonoma e le innumerevoli applicazioni nel campo del welfare e della sanità», risponde Borean.Il Business Translator sviluppa le attività di ricerca a livello nazionale e il trasferimento di conoscenze grazie alle sinergie scientifiche e imprenditoriali di primo livello del sistema Trieste: la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa), le università di Udine e Trieste, il Centro di fisica teorica (Ictp) e il Mib Trieste School of Management, il centro internazionale di alta formazione manageriale.La collaborazione fra la Generali Group Academy - la Yale delle Generali - e l’Analytics Solutions Centre del Gruppo, formerà diverse centinaia di manager a livello internazionale: «Il lancio di questa nuova offerta formativa è un esempio di sinergia tra pubblico e privato che fa leva sulle eccellenze del territorio, con benefici reciproci. Siamo molto soddisfatti di far parte di questa realtà, che risponde alle nuove sfide del mondo contemporaneo e permette di comprendere e valutare, tra l’altro, i rischi emergenti, cogliendone le interconnessioni e facilitando la conoscenza degli scenari futuri», ha detto il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola. Monica Possa, capo della funzione Risorse Umane & organizzazione del gruppo triestino, spiega che l’iniziativa Business Translator coinvolge più di un migliaio di persone.Per il direttore della Sissa, Andrea Romanino, questo tipo di formazione può «catalizzare l’interazione con le aziende, rappresentando così un esempio di ricaduta sul territorio della ricerca fondamentale in scienza dei dati». Di fatto la Sissa, con il suo dipartimento in Data science, è in prima linea in questo tipo di studi. Come ha sottolineato il rettore dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, «il Data science raccoglie in ottica inclusiva le eccellenze del sistema Trieste nel settore per creare sinergie scientifiche e imprenditoriali». —© RIPRODUZIONE RISERVATA