Trieste, abitazione in fiamme in via Banelli. Anziano e gatto lievemente intossicati

TRIESTE Fiamme in un’abitazione sita al primo piano del civico 17 in via Banelli, nel rione di Servola a Trieste. Un anziano è rimasto lievemente intossicato ed è riuscito a uscire da solo dall’appartamento. All’arrivo dei soccorsi, è stato preso in carico dal personale sanitario. L’incendio è scoppiato la sera di martedì 12 aprile.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, che hanno domato le fiamme e tratto in salvo il gatto, anch’esso lievemente intossicato. Il rogo è scoppiato in soggiorno, innescato da un cavo elettrico. Sul posto anche la polizia locale.