Missili dalla Cina in Serbia, arriva l’altolà inglese e americano

BELGRADO Il sistema di difesa antimissile cinese in Serbia? Fondamentale per la sicurezza nazionale, secondo Belgrado. Inviso a Pristina, che lo considera una minaccia. E osteggiato anche da Washington, più che sospettosa sulle conseguenze degli abboccamenti tra Serbia e Cina.

Continua a tenere banco nei Balcani l’arrivo a Belgrado del sistema HongQi-22 (Hq-22), concordato negli anni passati dalla Serbia in chiave difensiva. Ma l’impegno di Belgrado sul fronte armamenti non convince il Kosovo, auto-dichiaratosi indipendente nel 2008.

Lo ha ribadito il 12 aprile il premier kosovaro Albin Kurti, sostenendo che Belgrado sarebbe «nel panico» a causa della sua politica delle tre sedie, un po’ con la Ue, un po' con Russia e Cina. E per questo starebbe «cercando di rafforzarsi» nel caso dovesse rimanere isolata.

Di certo, ha detto Kurti, «il continuo riarmo della Serbia non è innocuo per la regione e per il Kosovo ed è segnale di paura». Kurti ha poi rievocato la presunta minaccia serba, segnalando che Belgrado «ha 44 basi militari sul confine con il Kosovo», ma «anche se non siamo parte della Nato sono certo che l’Alleanza ci è vicina», ha aggiunto sibillinamente.

«Menzogne», la dura replica di Belgrado: la Serbia «non è una minaccia per nessuno», ha dichiarato il numero uno dell’Ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petković. Ma le parole di Kurti non sono state le uniche. Ben più duro il ministro della difesa Armend Mehaj, che in relazione all’arrivo del sistema di difesa anti-aerea cinese aveva definito quello della Serbia «un comportamento distruttivo, pericoloso e anti-occidentale».

Belgrado, ha sostenuto Mehaj, non riceve solo missili cinesi, ma anche armi da Russia e Bielorussia offrendo uno «spettacolo disgustoso in un momento in cui Ue, Nato e l'intero mondo dei valori euroatlantici affrontano l'aggressore di tali princìpi, la Russia e i suoi alleati».

«Da dove viene il pericolo per la Serbia e contro chi si sta armando la Serbia con i più avanzati sistemi di attacco?», si è poi chiesto Mehaj, un riferimento ai prossimi acquisti serbi in campo militare, che potrebbero includere nuovi droni militari cinesi, ma anche il temibilissimo sistema turco Bayraktar e forse anche i costosi caccia francesi Rafale, una mossa che potrebbe segnalare un allontanamento da Mosca. Come, di fatto, lo è stato l’acquisto dell’Hq-22, dopo che Belgrado «aveva annunciato l’acquisto di un sistema missilistico russo», ha segnalato l’analista militare Aleksandar Radić, che ha sostenuto che Mosca sarebbe «molto delusa» dallo sfumato affare.

Ma passare dal Cremlino a Pechino è comunque un azzardo. Lo ha ricordato sempre martedì il Dipartimento di Stato Usa, che in una dichiarazione a Voice of America ha ammonito che fare affari con «aziende che hanno sede in Cina rappresenta una decisione» autonoma di un paese sovrano.

Ma, ha aggiunto un portavoce di Washington, «è necessario tenere in considerazione i rischi e il prezzo sul breve e lungo periodo», soprattutto se si è un Paese candidato all’adesione alla Ue.