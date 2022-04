TRIESTE In un Friuli Venezia Giulia esteso per 7.932 chilometri quadrati e con poco meno di 1,2 milioni di abitanti, l’offerta di Trasporto pubblico locale su gomma da parte di Tpl Fvg è pari a 36,2 chilometri per abitante, con un massimo di 57,3 chilometri per abitante a Trieste dove la rete urbana è una delle più capillari d’Italia. Seguono Gorizia (43,7), Udine (31,1) e Pordenone (25,9).