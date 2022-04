TRIESTE Ci sono i numeri al ribasso, e non di poco, della stagione dell’emergenza: nel Trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia il Covid ha ridotto i passeggeri rispetto al 2019 di più di un quarto, cioè da 100 a 73 milioni all’anno (53,5 sull’urbano, 19,5 sull’extraurbano). Ma c’è anche la convinzione di una ripartenza e l’obiettivo “green”: mettere in strada la metà degli autobus a zero emissioni entro i prossimi quattro-cinque anni.

Tpl