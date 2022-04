Lilly, le tracce di Dna sullo spago non sono del marito e dell’amico

Anche la comparazione con il materiale genetico del vicino ha dato esito negativo. Visintin, Sterpin e il fratello della donna non si arrendono: «Lei non si è uccisa»

TRIESTE. C’è un nuovo elemento a sostegno dell’ipotesi del suicidio di Liliana Resinovich: la labile traccia di Dna maschile rilevata sullo spago trovato attorno al collo delle 63enne non è del marito Sebastiano Visintin, non è dell’amico del cuore Claudio Sterpin e neppure del vicino di casa Salvatore Nasti. I risultati delle analisi eseguite del Gabinetto regionale di Polizia scientifica per la Lombardia della Questura di Milano non lasciano dubbi: nessuno dei tre uomini a cui di recente è stato prelevato il Dna aveva toccato quello spago.