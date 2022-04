Riccardi: se si dovessero riaprire tutti i centri, pronti a vaccinare l’intera popolazione in meno di tre mesi

TRIESTE «Non abbiamo i problemi di bilancio di altre amministrazioni, ma anche il Friuli Venezia Giulia attende fondi Covid dallo Stato per un’ottantina di milioni». Riccardo Riccardi parte da questo dato per spiegare le difficoltà nella gestione della pandemia. Non solo sanitarie, ma anche sul fronte risorse: Roma deve ancora 4,9 miliardi al sistema Regioni impegnato contro il virus.