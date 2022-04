Mercato ortofrutticolo nel “polo del fresco” sul Carso: il progetto dell’Autorità portuale di Trieste

TRIESTE Non è poi detto che il mercato ortofrutticolo debba essere obbligatoriamente comunale. Roberto Dipiazza ne è convintissimo. Può essere anche “portuale” nella misura in cui - come si diceva negli anni Settanta - sia l’Autorità il pivot di una grande operazione mirata a creare un “polo del fresco” in Carso, a Stazione di Prosecco per la precisione, luogo storico della logistica da Guerra fredda, ma bisognoso oggi di una radicale rilettura.