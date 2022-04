Generali, la Consob non ravvisa violazioni sulla possibile azione di concerto tra Caltagirone, Del Vecchio e la Fondazione Crt

Per la Commissione presieduta da Savona, dalla compagnia assicurativa è arrivata solo una segnalazione e non il quesito preannunciato. In ogni caso, «non si riscontrano asimmetrie informative»

TRIESTE La Consob, almeno per il momento, non interverrà sulla possibilità di un'azione di concerto sulle Assicurazioni Generali tra gli azionisti Francesco Gaetano Caltagirone, Delfin (Leonardo del Vecchio) e Fondazione Crt. Lo dice la stessa Commissione di Borsa in una nota del bollettino datata 31 marzo pubblicata il 4 aprile 2022, in cui in primo luogo precisa che, «diversamente da quanto comunicato al mercato, la Consob in data 7 febbraio 2022 ha ricevuto da codesta Società», ossia Generali, «in luogo di un quesito, una 'segnalazione in merito agli acquisti concertati aventi ad oggetto azioni di Assicurazioni Generali S.p.A.'