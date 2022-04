Fondazione Hack, il gelo dell’Università di Trieste: «Mai avute richieste di collaborazione

TRIESTE Il Comune non l’ha più sentito. E all’indirizzo indicato nella convenzione quale sede triestina della Fondazione Margherita Hack non si trova nemmeno una targhetta. Il direttore della Fondazione Marco Santarelli pare essere sparito e al suo numero di cellulare rispondono ben tre diversi segretari. Prendono nota della richiesta di contatto, spiegando però che ci vorranno giorni, a causa dei molti impegni personali e professionali del formatore professionale di Teramo, che ha creato la Fondazione Hack senza informare eredi e colleghi e andando in giro per l’Italia a raccogliere fondi per la mai iniziata classificazione dei libri che l’astrofisica e il marito Aldo De Rosa hanno lasciato in eredità al municipio.