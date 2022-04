Elezioni in Serbia, Vučić conquista il secondo mandato

Il presidente in carica ha evitato il ballottaggio. Affluenza in forte aumento

SERBIA La Serbia non cambia rotta, alle elezioni presidenziali e parlamentari tenutesi ieri. Voto che ha visto prevalere alle presidenziali il presidente in carica Aleksandar Vučić, in una tornata elettorale che ha visto un forte aumento dell’affluenza.

Il presidente serbo ha rivendicato una larga vittoria al primo turno delle presidenziali di ieri, unitamente al grande successo del suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) nelle parlamentari anticipate tenutesi in contemporanea alle presidenziali e alle amministrative a Belgrado e in altri 13 Comuni.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA NEWSLETTER SUI BALCANI

Parlando ieri in tarda serata al quartier generale del suo partito, affiancato dai membri del governo e dai leader del partito, Vucic ha detto che, in base ai dati elaborati dal suo staff di partito, alla presidenziali ha ottenuto fra il 59,9% e il 61%, pari a 2.250 mila voti. Il suo principale avversario Zdravko Ponos, candidato dell'opposizione unita, - ha aggiunto - ha ottenuto il 17,7%, a Milos Jovanovic del movimento Nada (Speranza per la Serbia) è andato il 5,9%. Alle parlamentari, ha affermato Vucic, l'Sns ha ottenuto il 44%, all'opposizione unita è andato il 13,6%, al Partito socialista (Sps) di Ivica Dacic l'11,4%. Il suo intervento è stato salutato da applausi continui da parte dei suoi sostenitori, che lo hanno a lungo acclamato. «Ringrazio tutti», ha detto Vucic, che ha sottolineato come la giornata elettorale sia trascorsa in modo ordinato e tranquillo, ad eccezione di qualche tentativo isolato di creare tensione.

Per quanto riguarda le elezioni parlamentari, sempre secondo le proiezioni Cesid e Ipsos, a prevalere dovrebbe essere stato ancora una volta il Partito progressista (Sns) di Vučić, accreditato dal Cesid al 43,1%, seguito dall’eterogenea coalizione d’opposizione “Uniti per la vittoria della Serbia” (13,2%) e dal Partito socialista (Sps) di Ivica Dačić, all'11,4%. Potrebbero entrare in Parlamento, superando la soglia di sbarramento, anche la coalizione conservatrice Nada (5,4%), la coalizione riformista-ecologista, una sorta di centro-sinistra in salsa serba “Moramo" (4,5%) e le destre ultranazionaliste di Dveri (4%) e degli Zavetnici (3,9%).

Per sapere invece che direzione hanno scelto alle elezioni amministrative per le loro città gli elettori di Belgrado e di un’altra decina di città serbe bisognerà aspettare i dati ufficiali, attesi per oggi, giornata in cui il quadro sarà consolidato, dopo gli enormi e inediti ritardi registrati ieri nello spoglio – arrivato in tarda serata al 6% e dunque non affidabile - da parte della Commissione elettorale, il Rik: «un grande scandalo», l’ha definito il noto giornalista Slobodan Georgiev.

Quella di ieri in Serbia è stata anche una giornata contraddistinta da alcune polemiche e qualche tensione. Irregolarità nelle procedure di voto, in ogni caso marginali, sono state segnalate in varie città. Video che mostrerebbero compravendite di voti hanno inoltre fatto il giro del web. Niente di significativo, solo qualche inciampo generalmente procedurale, ha assicurato il Cesid. Ma il problema maggiore è stato il divieto di voto nelle proprie città di residenza imposto ai serbi del Kosovo, deciso da Pristina, irritando sia Belgrado sia la comunità internazionale. Che ha costretto migliaia e migliaia di serbi del Kosovo a votare a Bujanovac, Kursumlja, Tutin o a Raska. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA