Droga, migranti, riciclaggio nella morsa transfrontaliera di clan balcanici e mafie

TRIESTE. «Strumenti tecnologici per comunicare in modo sempre più rapido tra le Procure, utilizzo dell’inglese come lingua comune per evitare ritardi legati alle necessità di traduzione e conoscenza sempre più approfondita degli ordinamenti legislativi dei Paesi vicini».

Sono i tre punti essenziali per garantire un ulteriore salto di qualità nella cooperazione internazionale necessaria a fronteggiare la criminalità organizzata secondo quanto evidenziato ieri dal procuratore di Trieste Antonio De Nicolo, durante il convegno promosso dalla Dia al teatro Verdi.