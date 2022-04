Budapest non cambia, Orban vince ancora: è il quarto mandato

TRIESTE Il re è vivo. Viktor Orban guiderà l’Ungheria per altri quattro anni. Saliranno così a 16 gli anni ininterrotti di leadeship che fanno di lui premier più longevo d’Europa dopo il ritiro dalla vita politica dell’ex cancelliera Angela Merkel.

È questo l’esito delle elezioni politiche di ieri in Ungheria. Una vittoria sì, ma non un trionfo come sperava Orban. L’ultranazionalista premier uscente ha battuto la coalizione di opposizione: questo almeno da una prima rilevazione diffusa dopo la chiusura delle urne.

Secondo l’istituto demoscopico Median, la formazione di Orban, Fidesz, avrebbe ottenuto il 49% dei voti, mentre la coalizione di opposizione Uniti per l’Ungheria - che riunisce partiti di sinistra, ambientalisti, liberali e la destra populista e guidata dalmoderato Peter Marki-Zay- il 41%. Il dato di Median non è un exit poll poichè il sondaggio è stato condotto tra giovedì e venerdì, ma la rilevazione è la più recente sulle intenzioni di voto e l’unica pubblicata finora dopo la chiusura delle urne alle 19. Non ci sono stati exit poll. Secondo Median, Fidesz avrebbe 121 deputati su 199 in Parlamento, mentre l’opposizione ne otterrebbe 77. Il restante deputato sarebbe un rappresentante della minoranza tedesca che di solito sostiene la formazione di Orban. Gergely Gulyàs, ministro e stretto collaboratore del premier, si è detto ottimista: «I primi risultati ci fanno sperare».

Stando ai primi risultati ufficiali del voto invece forniti dall'ufficio nazionale elettorale (Nvi), il partito Fidesz di Viktor Orban è in netto vantaggio: effettuato oltre il 71% dello scrutino, il premier uscente guida il confronto, con la coalizione composta dal partito di governo Fidesz e dai cristiano-democratici di Kdnp viaggia con il 54,6% dei voti e 134 seggi, su un totale di 199, l'opposizione è al 33,6% con soli 58 seggi. Sette i seggi per l'estrema destra con il 6,4%. Il leader dell'Alleanza che ha sfidato il premier sovranista sta perdendo anche nella sua circoscrizione, quella di Hodmezovarhely, dove a spoglio quasi finito il sindaco Marki-Zay ha ottenuto il 40% delle preferenze contro 53% per il candidato di Fidesz, Lazar. Non è bastato all’opposizione neppure l’assist arrivato anche dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che nella notte di sabato si è rivolto nuovamente ad Orbán, «unico in Europa a sostenere apertamente Putin». «Non ho paura a chiamare la guerra con il suo nome - ha attaccato il capo di Stato ucraino - questa si chiama onestà, cosa che manca a Viktor Orbán, forse l'ha persa da qualche parte nei suoi rapporti con Mosca».

Ma non solo elezioni politiche ieri in Ungheria. Gli elettori sono stati chiamati ad esprimersi anche sulla legge voluta dal premier Viktor Orbán che vieta di mostrare ai minori qualsiasi contenuto, nei media e nelle scuole, che ritragga o promuova l'omosessualità o il cambio di sesso. La legge approvata nel giugno dello scorso anno e definita «vergognosa» dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è valsa all'Ungheria l'avvio di una procedura d'infrazione, ultimo capitolo di un lungo braccio di ferro tra Budapest e Bruxelles sullo stato di diritto. Quello voluto da Orban è «un referendum folle» dice Áron Demeter, attivista di Amnesty Ungheria, tra le 13 associazioni che hanno organizzato una campagna per invalidare il voto. «Abbiamo chiesto di crociare il sì e il no a tutti i quesiti referendari: non crediamo ci sia una risposta a queste domande incomprensibili e fuorvianti», spiega Áron. Oggi si saprà l’esito del referendum.

Orban intanto stappa lo champagne anche stavolta e dichiara che «questa nostra quarta vittoria consecutiva è la più importante, perché abbiamo conquistato il potere contro un'opposizione che si era alleata. Si sono alleati tutti e noi abbiamo vinto lo stesso». «Abbiamo vinto anche a livello internazionale. Contro il globalismo. Contro Soros. Contro i media mainstream europei. E anche contro il presidente ucraino», ha aggiunto. «Fidesz rappresenta una forza conservatrice patriottica e cristiana. È il futuro dell'Europa. Prima l'Ungheria!», ha esclamato in conclusione, riprendendo le famose parole usate da Donald Trump che disse «America first!». Le opposizioni però protestano. Peter Marki-Zay, lo sfidante, su Twitter, parla di «voti distrutti dell’opposizione», voti postali ungheresi trovati in una discarica a Marosvasarhely, in Romania pieni di voti per l’opposizione.