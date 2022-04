Se il mondo non ha più paura della minaccia nucleare

TRIESTE Considerando le buone probabilità che, a causa della mischia ucraina, per la prima volta dopo tranquilli decenni di oblio nucleare, si possa esser fatti a pezzi da una bomba atomica confessiamo di esser un po’ sconcertati. Sì, tutti lo possono constatare: non c’è stato il dibattito che per questa ipotesi tremenda ci si sarebbe potuti attendere. Strano: non abbiamo più paura della fine del mondo.